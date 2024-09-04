В России появится станок для создания ключевых элементов микросхем

В России появится станок для создания ключевых элементов микросхемСейчас проект находится на стадии тендера
Минпромторг России объявил тендер на создание станка для нарезки заготовок из кремниевых пластин. Максимальная цена контракта составляет 300 млн рублей, а заявки принимаются до 17 сентября 2024 года. Победитель конкурса должен разработать опытный образец станка в течение двух лет, до конца ноября 2026 года.
Этот станок необходим для производства микросхем, и на данный момент в России нет аналогов. Оборудование должно стать функциональным аналогом продукции таких компаний, как швейцарская Meyer Burger, китайская Linton, Kayex и американская Diamond Wire Technologies. Важно, что станок сможет обрабатывать не только кремниевые пластины, но и другие материалы, такие как германий и сапфир.
Минпромторг уверен, что новое оборудование найдёт своих покупателей среди российских предприятий, занимающихся выращиванием монокристаллов из полупроводниковых материалов. Среди потенциальных клиентов названы компании «Крит», «Лассард» и «Германий». Производство станка будет организовано в России с максимальной локализацией комплектующих.