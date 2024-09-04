В России появится станок для создания ключевых элементов микросхем

Минпромторг России объявил тендер на создание станка для нарезки заготовок из кремниевых пластин. Максимальная цена контракта составляет 300 млн рублей, а заявки принимаются до 17 сентября 2024 года. Победитель конкурса должен разработать опытный образец станка в течение двух лет, до конца ноября 2026 года.

Этот станок необходим для производства микросхем, и на данный момент в России нет аналогов. Оборудование должно стать функциональным аналогом продукции таких компаний, как швейцарская Meyer Burger, китайская Linton, Kayex и американская Diamond Wire Technologies. Важно, что станок сможет обрабатывать не только кремниевые пластины, но и другие материалы, такие как германий и сапфир.

Минпромторг уверен, что новое оборудование найдёт своих покупателей среди российских предприятий, занимающихся выращиванием монокристаллов из полупроводниковых материалов. Среди потенциальных клиентов названы компании «Крит», «Лассард» и «Германий». Производство станка будет организовано в России с максимальной локализацией комплектующих.