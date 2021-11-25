В России появится сверхзвуковой самолёт для межконтинентальных перелётов в стратосфере

По мысли проектировщиков, российский стратолёт должен получить фюзеляж с крыльями, передние и задние горизонтальные управляющие поверхности, комбинированный ракетный или воздушно-ракетный двигатель и разгонный блок. Благодаря такой компоновке, получится достигнуть двухступенчатого полёта, что является конкурентным преимуществом российского самолёта по сравнению с британским аналогом.

Также российский самолёт будет отличаться более высокой полезной нагрузкой, и очень быстро подниматься в воздух за счёт более низкой заправочной массы топлива последней ступени.