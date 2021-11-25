В России появится сверхзвуковой самолёт для межконтинентальных перелётов в стратосфере

Наука и технологии
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В России появится сверхзвуковой самолёт для межконтинентальных перелётов в стратосфереИ станет конкурентом британских разработок
В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева спроектировали самолёт для межконтинентальных перелётов в стратосфере. Российская машина станет аналогом и, предположительно, превосходящим конкурентом британского стратолёта Skylon.
По мысли проектировщиков, российский стратолёт должен получить фюзеляж с крыльями, передние и задние горизонтальные управляющие поверхности, комбинированный ракетный или воздушно-ракетный двигатель и разгонный блок. Благодаря такой компоновке, получится достигнуть двухступенчатого полёта, что является конкурентным преимуществом российского самолёта по сравнению с британским аналогом.
Также российский самолёт будет отличаться более высокой полезной нагрузкой, и очень быстро подниматься в воздух за счёт более низкой заправочной массы топлива последней ступени.
Источник: РИА Новости