В России появится телеканал с популярными шоу с RuTube

Видеохостинг Rutube объявил о запуске собственного телеканала Rutube TV, который начнёт вещание 1 декабря. Канал будет ориентирован на аудиторию от 25 до 33 лет и представит контент в основном в формате блогерских шоу, таких как Muzloft, «Злые языки», «Родное», «Почётный гражданин» и «Маленькие герои». Представители Rutube сообщили, что предварительная версия канала уже доступна на платформе, и ведутся переговоры с операторами платного телевидения о возможном включении канала в их пакеты.

Запуск нового телеканала, по словам представителей Rutube, поможет расширить присутствие бренда в медиа-пространстве и предоставит новые возможности для продвижения контента. Кроме того, блогеры смогут демонстрировать свои проекты в формате телевидения, что откроет дополнительные горизонты для их творчества. На данный момент размещение рекламы на канале не планируется.

В то же время эксперты отмечают, что попытка привлечь зрителей телевизионного контента может столкнуться с трудностями. Кирилл Танаев, директор Института современных медиа, уверен, что блогерский контент не всегда может заинтересовать традиционную телевизионную аудиторию, которая предпочитает фильмы, сериалы или познавательные передачи. Возможно, для расширения зрительской базы Rutube будет сотрудничать с телеканалами ГПМ, такими как ТНТ и «Пятница!», а также видеосервисом Premier.