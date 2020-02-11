В России появится услуга по оплате электроэнергии через соцсети

”Наверное, классно было бы – сидишь, лайкаешь и за свет заплатил. Так вот, до конца месяца мы планируем запустить сервис по оплате электроэнергии без комиссии в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Без регистрации и SMS – где удобно, там и заплатил”, — рассказал Вадим Надточиев.

Напомним, что прямо сейчас жители столицы могут оплачивать счета за электроэнергию сразу несколькими удобными им способами: через сайт мэра столицы, портал госуслуг, а также воспользовавшись услугами одного из отделений различных банков или Почты России.