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В России появится услуга по оплате электроэнергии через соцсети
Уже в феврале, но лишь для москвичей
Начальник службы корпоративных коммуникаций Мосэнергосбыта Вадим Надточиев заявил о том, что уже в самое ближайшее время компания предоставит жителям Москвы доступ к новому сервису, благодаря которому москвичи смогут произвести оплату электроэнергии в двух крупнейших соцсетях: Facebook и ВКонтакте.
”Наверное, классно было бы – сидишь, лайкаешь и за свет заплатил. Так вот, до конца месяца мы планируем запустить сервис по оплате электроэнергии без комиссии в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Без регистрации и SMS – где удобно, там и заплатил”, — рассказал Вадим Надточиев.
Напомним, что прямо сейчас жители столицы могут оплачивать счета за электроэнергию сразу несколькими удобными им способами: через сайт мэра столицы, портал госуслуг, а также воспользовавшись услугами одного из отделений различных банков или Почты России.