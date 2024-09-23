В России появится в три раза больше беспилотных грузовиков Wildberries

Онлайн-ретейлер Wildberries планирует увеличить число беспилотных грузовиков для доставки товаров между Москвой и Санкт-Петербургом до 10-12 к концу года. Сейчас на трассе М-11 «Нева» работают только четыре таких машины, но основатель компании Татьяна Ким уверена, что в ближайшее время ситуация изменится. На форуме «Цифровая транспортация» она поблагодарила компанию «Камаз» за сотрудничество в этом проекте.

Кроме того, Wildberries активно модернизирует свои складские процессы. Ким отметила, что на складе в Электростали также используются беспилотные средства передвижения для транспортировки товаров между различными блоками. Это позволяет значительно упростить логистику и повысить эффективность работы.

В будущем компания ориентируется на развитие таких трендов, как роботизация и автоматизация, а также на создание более экологичного транспорта. По словам Ким, Wildberries намерена повысить скорость и качество доставки, что станет приоритетом для компании и всей отрасли в целом.