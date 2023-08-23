В России появится ведомство научной экспертизы

Система научной экспертизы, которую внедряют в России, станет национальным стандартом. Эта система поможет регионам лучше решать, какие технологические проекты поддерживать. Вице-премьер России, Дмитрий Чернышенко, рассказал об этой инициативе на форуме «Технопром 2023» в Новосибирске.

Он объявил, что в Академии наук будет создан национальный корпус экспертов. Этот проект уже прошёл первое чтение в Государственной думе и ожидает одобрения. Это станет национальным стандартом для научной экспертизы в стране.

Система научной экспертизы будет помогать регионам принимать обоснованные решения о поддержке технологических проектов. Вице-премьер уточнил, что научная экспертиза теперь будет объединять всех экспертов под эгидой Российской академии наук. Это универсальный инструмент для оценки научных результатов.

Дмитрий Чернышенко также сообщил о планах развернуть первые 14 государственных сервисов на облачной платформе «Гостех» в этом году. Эти сервисы будут включать маркетплейс для коллективного использования научных установок. Это делает процесс более прозрачным и позволяет лучше соединять технологические запросы от бизнеса.