В России появится ведомство по цифровой безопасности

Правительство России решило выделить 3,3 миллиарда рублей на создание центра, который будет заниматься защитой информации в цифровой экономике. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно Мишустину, в условиях давления со стороны других стран, важно развивать свои технологии в разных областях, включая те, которые обеспечивают безопасность данных для граждан и бизнеса. Эти деньги будут направлены на создание центра, который будет заниматься исследованиями и разработками в сфере информационной безопасности.

По словам премьер-министра, этот финансовый вклад позволит создать необходимую инфраструктуру и лаборатории для научных и конструкторских исследований в этой области. Это также поможет внедрению российских технологий. Ранее было объявлено о намерении создать национальный технологический центр по цифровой криптографии, который должен будет развивать криптографические технологии и обеспечивать безопасное взаимодействие между государственными и частными структурами.