В России появится виртуальный ядерный реактор

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу МИФИ, «цифровые двойники» должны обеспечить студентов как московских, так и удалённых, региональных, Вузов необходимыми программами для полноценного изучения ядерных реакторов, их внешней оболочки и «внутренностей», что невозможно сделать физически. Это необходимо для получения студентами качественного и всестороннего образования в столь важной и опасной сфере. Причём сразу с практическими навыками: студенты смогут не просто изучать виртуальные серверы, но и учиться их ремонтировать, принимать решения в соответствии с различными, в том числе аварийными сценариями.

Как отмечает источник, МИФИ предлагает перенять эту технологию и специалистам из других сфер — в программе это будет заложено. Например, можно будет создавать «цифровых двойников» конструкций любой сложности, смотреть на их поведение в нормальных и нестандартных условиях и прогнозировать развитие событий. Предпринимателям это поможет формировать бизнес-идеи и строить стратегии.