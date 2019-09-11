В России появится вход в метро по лицу

Новинка будет базироваться на системе распознавания лиц LUNA Platform от компании VisionLabs. Для того чтобы оплатить проезд, необходимо предварительно установить на смартфон приложение и пройти процедуру регистрации, которая включает в себя селфи и ввод данных карты.

“Есть первые результаты, достаточно неплохие. Единственный минус – это не так быстро, как банковская карта и карта “Тройка” ”, – поделился Ликсутов. Также заместитель мэра сообщил, что нововведение нуждается в доработке и проведении экспериментов на станциях, где мало пассажиров.