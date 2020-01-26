В России появится возможность получить кредит онлайн

По словам достоверных источников, в список сервисов войдут как открытие счета, так и получение кредита. Также с помощью биометрии планируется запустить специальный маркетплейс и удаленное брокерское обслуживание. Если верить словам руководителя центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольги Алексюк, удаленные брокерские услуги планируется ввести сразу после того, как подобная возможность будет реализована на законодательном уровне.

Напомним, что чуть ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что банки могут снизить ставки по кредитам, выданным при помощи использования биометрии, благодаря чему удаленная идентификация может стать куда более популярной.