В России появится закон о «живом» и «мёртвом» пиве

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внёс на рассмотрение Государственной думы России законопроект «О чистоте пива». Он вводит понятия «живого» и «мёртвого» пива, а также пивного суррогата.

«Пивом» в России предлагается называть «напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок».

Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с использованием иных ингредиентов, чем указаны, называется «пивной суррогат». Также пиво предлагается делить на «живое» и «мёртвое», в зависимости от прохождения процесса пастеризации.

Законопроект обязывает указывать все эти наименования в рекламе, на таре, упаковке и маркировке такой продукции.

В пояснительной записке Иванов ссылается на знаменитый Баварский закон о чистоте пива, принятый в Германии в 1516 году. Иванов пояснил: «Пиво является древнейшим напитком, известным человечеству, и широко распространенным пищевым продуктом. Польза натурального пива, приготовленного согласно традиционному рецепту (ячменный солод, хмель, вода) и употребляемого в умеренных дозах, признается современной медициной». Затем он подчеркнул: «К сожалению, о качестве российского пива такого сказать нельзя».