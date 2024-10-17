В России появится защищённая промышленная сеть

В России к 2030 году планируют запустить доверенную промышленную сеть (ДПС), которая будет полностью основана на отечественном оборудовании. Эта сеть предназначена для автоматизации промышленных процессов и будет включать программируемые логические контроллеры, контрольно-измерительные приборы и системы для управления и сбора данных. Основная задача — обеспечить надёжный обмен данными между всеми этими устройствами.

В рамках проекта «Доверенная промышленная сеть» также планируется обновление нормативной базы и создание российской элементной базы электроники. По словам источников, завершение разработки ДПС ожидается к 2028–2029 годам, после чего начнётся активное внедрение. В сеть войдут различные программные решения для промышленности, включая автоматизированные системы управления технологическими процессами.

Некоторые эксперты считают, что ключевую роль в создании ДПС может сыграть НПО КИС, связанное с «Росатомом», так как оно занимается формированием экосистемы для критически важной инфраструктуры. Другие специалисты, например, руководитель компании «Электрорешения» Алексей Клыков, отмечают, что у отечественных НИИ и системных интеграторов есть необходимые компетенции. Хотя ДПС будет использовать специализированные технологии связи, для успешной реализации проекта потребуется сотрудничество с операторами связи и специалистами по информационной безопасности.