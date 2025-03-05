В России появится «Знак качества» для онлайн-школ

Платформа GetCourse — одна из крупнейших в России, на ней работают более 70% онлайн-школ. Теперь учебные проекты, прошедшие специальную верификацию, будут внесены в официальный реестр проверенных онлайн-школ.

Чтобы получить «Знак качества», проект должен соответствовать ряду критериев: низкий процент возвратов, понятная и прозрачная оферта, удобный доступ к обучающему контенту и грамотное взаимодействие с клиентами. Если школа успешно проходит проверку, ей выдается уникальный QR-код, который можно разместить на сайте или в рекламных материалах.

Генеральный директор GetCourse Сергей Михайлов отметил, что компания с 2014 года работает над развитием российского рынка онлайн-обучения, и теперь ее цель — сделать его более безопасным для учеников. Он подчеркнул, что новый знак поможет покупателям быстрее ориентироваться среди множества образовательных программ.

Среди первых учебных проектов, получивших «Знак качества», — Школа Здоровья Руслана Масгутова, Universus Николая Волосянкова, школа Виктории Дмитриевой, Академия нутрициологии Get-Fit.