В России появятся браслеты для «поиска людей» без подключения к сети

Наука и технологии
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В России появятся браслеты для «поиска людей» без подключения к сетиНовинка вызывает смешанные чувства
«Дочка» Ростеха — Холдинг Росэлектроника — займётся выпуском специальных браслетов-трекеров. Они будут использоваться для «поиска людей», при этом не требуя подключения к интернету.
В основу девайса ляжет технология интернета вещей LoRaWAN. За счёт этого устройству не понадобится SIM-карта, а значит и наличие сотовых сетей. Ещё одним плюсом данной технологии является повышение за её счёт точности определения координат в закрытых помещениях или под землей.
По словам представителей Ростеха, основным сценарием применения браслета будет дистанционный присмотр за детьми и пожилыми людьми.
Трекер оснастят кнопкой SOS для экстренных ситуаций и компактным датчиком пульсоксиметрии. Ожидаемая автономность девайса — более 160 часов.
Сообщается, что выпуск первой партии браслетов намечен уже на 2021 год.