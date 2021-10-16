В России появятся браслеты для «поиска людей» без подключения к сети

В основу девайса ляжет технология интернета вещей LoRaWAN. За счёт этого устройству не понадобится SIM-карта, а значит и наличие сотовых сетей. Ещё одним плюсом данной технологии является повышение за её счёт точности определения координат в закрытых помещениях или под землей.

По словам представителей Ростеха, основным сценарием применения браслета будет дистанционный присмотр за детьми и пожилыми людьми.

Трекер оснастят кнопкой SOS для экстренных ситуаций и компактным датчиком пульсоксиметрии. Ожидаемая автономность девайса — более 160 часов.

Сообщается, что выпуск первой партии браслетов намечен уже на 2021 год.