В России появятся десятки лабораторий для изучения новейших вирусов

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, все они будут использоваться для изучения появляющихся инфекций, пишет Интерфакс. В рамках соответствующего проекта, сроки разработки тест-систем для совершенно новых вирусов сократится до четырёх дней.

В то же время, новые лаборатории позволят создавать готовые вакцины всего лишь за четыре месяца. По словам чиновницы, опыт у России уже есть.

Отметим, что Голикова также заявила о планах оснастить «240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят проводить экспресс-диагностику, чтобы понимать и идентифицировать угрозы» к 2024 году.