В России появятся десятки лабораторий для изучения новейших вирусов

Наука и технологии
Сегодня в 09:31
В России появятся десятки лабораторий для изучения новейших вирусовПричём уже совсем скоро
Пандемия коронавируса показала, насколько важно изучать новейшие вирусы вовремя. Как оказалось, именно для этих целей уже к 2030 году, в рамках проекта «Санитарный щит», в России появится новых 36 диагностических лабораторий.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, все они будут использоваться для изучения появляющихся инфекций, пишет Интерфакс. В рамках соответствующего проекта, сроки разработки тест-систем для совершенно новых вирусов сократится до четырёх дней.
В то же время, новые лаборатории позволят создавать готовые вакцины всего лишь за четыре месяца. По словам чиновницы, опыт у России уже есть.
Отметим, что Голикова также заявила о планах оснастить «240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят проводить экспресс-диагностику, чтобы понимать и идентифицировать угрозы» к 2024 году.