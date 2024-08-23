В России появятся две собственные криптобиржи

Согласно источнику, биржи могут появиться в Москве и Санкт-Петербурге: на базе Санкт-Петербургской валютной биржи. Будет ли создана московская криптобиржа на базе Мосбиржи, не уточняется.

Кроме того, вероятно, будет создан российский стейблкоин на юань и в целом на валюты стран БРИКС.