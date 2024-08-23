Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 15:58
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В России появятся две собственные криптобиржи

Для внешнеэкономической торговли
Как стало известно «Ъ», в России планируется открытие двух отечественных криптобирж в целях внешнеэкономических связей и торговли.
В России появятся две собственные криптобиржи
© CoinWire Japan / Unsplash

Согласно источнику, биржи могут появиться в Москве и Санкт-Петербурге: на базе Санкт-Петербургской валютной биржи. Будет ли создана московская криптобиржа на базе Мосбиржи, не уточняется.

Кроме того, вероятно, будет создан российский стейблкоин на юань и в целом на валюты стран БРИКС.