В России появятся прокатные удостоверения для игр

Министерство промышленности и торговли РФ вместе с представителями видеоигровой отрасли обсудили идею введения прокатных удостоверений для компьютерных игр. СМИ сообщают, что речь идёт о системе, схожей с уже существующей для фильмов. Один из участников встречи отметил, что выпуск игр на российский рынок могут связать с обязательной адаптацией под отечественную игровую платформу, которая находится в разработке.

Предложение обсуждается с прошлого года и впервые прозвучало от депутата Госдумы Яны Лантратовой. Она считает, что рынок видеоигр нуждается в регулировании из-за своей значимости и размеров. В ноябре Лантратова подтвердила, что готовит законопроект о введении таких удостоверений. Однако эксперты предупреждают о сложностях: глава Ассоциации игровой индустрии Владимир Прокуронов заявил, что процесс лицензирования для игр будет дороже и сложнее, чем для фильмов, и может затруднить выпуск зарубежных хитов на российские устройства.

Василий Овчинников из Организации развития видеоигровой индустрии отметил, что такие меры могут изолировать российский рынок от международных разработчиков. В свою очередь, Александр Михеев, возглавляющий Ассоциацию профессионалов игровой индустрии, подчеркнул, что иностранные компании и так не проявляют большого интереса к работе в РФ. По его словам, российская игровая система сможет привлечь разработчиков, только если предложит богатую и востребованную экосистему.