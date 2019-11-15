Наука и технологии
Сегодня 14:50
В России появятся "умные" остановки с возможностью вызова автобусов
Если честно, звучит очень футуристично
Как стало известно, уже в следующем году в России могут появиться новые “умные” автобусные остановки. Их отличительной особенностью должна стать возможность вызвать автобус в том случае, если его ждут более пяти человек.
По словам осведомленных лиц, для вызова автобуса достаточно будет нажать одну единственную кнопку, после чего камера зафиксирует количество человек на остановке и в случае, если их число превышает пять человек, то необходимый автобус будет выведен на маршрут. Что интересно, помимо автобуса, льготники с той же остановки смогут вызвать социальное такси.
На данный момент известно, что проект будет запущен в 2020 году в качестве пилота на территории Самарской, Волгоградской и Курской областей, а чуть позже и в Московской, Тамбовской и Томской. Полноценно новые автобусные остановки должны начать устанавливать в 2021 году.