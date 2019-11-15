В России появятся "умные" остановки с возможностью вызова автобусов

По словам осведомленных лиц, для вызова автобуса достаточно будет нажать одну единственную кнопку, после чего камера зафиксирует количество человек на остановке и в случае, если их число превышает пять человек, то необходимый автобус будет выведен на маршрут. Что интересно, помимо автобуса, льготники с той же остановки смогут вызвать социальное такси.

На данный момент известно, что проект будет запущен в 2020 году в качестве пилота на территории Самарской, Волгоградской и Курской областей, а чуть позже и в Московской, Тамбовской и Томской. Полноценно новые автобусные остановки должны начать устанавливать в 2021 году.