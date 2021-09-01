В России появятся умные участковые пункты полиции

По сообщениям источника со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ генерал-лейтенанта полиции Михаила Давыдова, первые пункты уже появились в Белгородской, Липецкой и Нижегородской областях, а также в Краснодаре. Умные пункты полиции представляют собой технологичные помещения, оборудованные современными средствами связи, системами управления, видеонаблюдения и идентификации преступников. Также говорится о спутниковых системах связи для отдалённой местности.

Умные пункты при необходимости можно удалённо подключить к системе «Безопасный город» и создать единую инфраструктуру для контроля общественного правопорядка. При этом, по словам Михаила Давыдова, такие пункты не могут заменить личный состав. Каких-либо дополнительных подробностей об оборудовании и в целом о концепции умных участков полиции пока нет.