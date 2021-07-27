В России пожарным начали помогать дроны-беспилотники

Выпуском, настройкой и обслуживанием этих беспилотников занимается дрон-сервис под руководством Михаила Воротникова. По его словам, эти дроны предназначены для регулярного контроля лесов и сухостоя. Каждое устройство охватывает территорию в 460 гектар, фиксируя и определяя пожароопасные точки.

Также, по словам Михаила, каждый дрон может обнаружить в среднем две точки потенциального возгорания. В течение полёта всё фиксируется на видеокамеру, а материалы проверяют специалисты и направляют в зону опасности противопожарные команды.