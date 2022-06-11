В России позволят отключать рекомендации приложений

Политик отметил, что законопроект будет дорабатываться с учётом мнения и опыта игроков отрасли. По словам Горелкина, многие отреагировали негативно, опасаясь, что законопроект несёт угрозу рынку таргетированной рекламы. В связи с этим в Госдуме решили доработать формулировки.

Тем не менее, в законопроекте заявлена возможность для пользователей полностью отключать рекомендации.

«Другим камнем преткновения стало ключевое положение об отключении рекомендательных алгоритмов: желание законодателя вернуть пользователю свободу выбора, каким способом потреблять контент, многие восприняли как удар по базовому функционалу своих сервисов», — отметил Антон Горелкин.