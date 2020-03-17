В России празднование дня космонавтики перенесут с апреля на октябрь из-за коронавируса

По словам представителей ведомства, праздник будет проведен не 12 апреля, как планировалось изначально, а в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли — 4 октября. Связано это с тем, что в период с 16 марта по 10 апреля в Москве запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий численностью более 50 человек. И все из-за пандемии COVID-19.

”Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей, с 12 апреля на 4 октября 2020 года. То есть он пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли”, — рассказал источник аналитического агентства ТАСС.