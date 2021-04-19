Наука и технологии
Сегодня в 10:32
В России празднуют 50-летие запуска первой орбитальной космической станции «Салют-1»
Это была целая веха в космическом деле
Именно сегодня, 19 апреля 2021 года, в России отмечается космический юбилей. Поводом для праздника стало 50-летие запуска первой орбитальной космической станции (ОКС) «Салют-1», разработанной в Советском Союзе.
Ключевой особенностью разработки была возможность проведения научных исследований как с участием человека, так и в автоматическом режиме, пишет Газета.ру. При этом речь идёт не о каких-то земных научных работах, а о тех, которые проводятся в условиях длительного космического полёта.
Что интересно, изначально ОКС хотели назвать «Заря». Но данное название уже было «зарезервировано» Китаем, в СССР решили отдать предпочтение «Салюту» — именно его использовали для всех аппаратов такого типа в дальнейшем.
«Салют-1» стартовал с космодрома Байконур, а вывела его на орбиту ракета-носитель «Протон-К». Состоялось легендарное событие 19 апреля 1971 года.