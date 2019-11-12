В России предлагают ввести доступ к интернету по паспорту

Так, согласно выдвинутому предложению, для доступа в интернет достаточно будет предоставить электронную версию удостоверения личности. Те же лица, которые не достигли 18 летнего возраста, будут иметь возможность зайти в интернет по паспорту родителей или законного представителя.

”Любой желающий должен будет пройти регистрацию по паспорту и только после этого получить доступ во всемирную паутину. Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного. Кроме того, предложенные инициативы помогут оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет”, — говорится в заявлении “Аванти”.