В России предложили атаковать американский десант вооружёнными беспилотниками на расстоянии

Как сообщает источник, такое предложение специалисты сделали на фоне шагнувшего вперёд оснащения американской армии. Американские военные вполне могут атаковать, в том числе российские объекты, благодаря новым кораблям и средствам высадки десанта на воздушной подушке. Также отмечается, что сейчас ВМС США успешно используют загоризонтные морские десанты, позволяющие высаживать военных за 30-50 миль (48-80 км) от берега.

По словам специалистов, в таких условиях в первую очередь необходимо наносить удары малыми ударными беспилотниками, чтобы выводить из строя технику, живую силу и радиолокационные системы противника.