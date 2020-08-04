В России предложили блокировать видео в TikTok с опасным контентом

Инициатива Госдумы подразумевает блокировку в популярном видеосервисе TikTok видеороликов, в которых демонстрируется употребление в большом количестве препарата против аллергии “Бенадрил” с целью достижения галлюциногенного эффекта. Соответствующий запрос был направлен главе Роскомнадзора Андрею Липову.

”Учитывая потенциальную опасность данного челленджа, прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, рассмотреть возможность блокировки роликов, объединенных вышеуказанным хештегом в российском сегменте социальной сети”, — отмечает Меделевич в официальном письме.

Так, согласно данным Менделевича, препарат способен провоцировать ряд проблем со здоровьем, в числе которых аритмия, галлюцинации и судороги. Кроме того, употребление его в больших дозах может привести к последствиям, исправить которые можно лишь медицинским вмешательством.

Обновлено: в редакцию Ferra.ru обратилось российское представительство TikTok с официальным комментарием по ситуации: