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В России предложили блокировать видео в TikTok с опасным контентом

Инициатива была предложена Госдумой
В России предложили блокировать видео в TikTok с опасным контентом. Данная инициатива поступила от члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича.

Инициатива Госдумы подразумевает блокировку в популярном видеосервисе TikTok видеороликов, в которых демонстрируется употребление в большом количестве препарата против аллергии “Бенадрил” с целью достижения галлюциногенного эффекта. Соответствующий запрос был направлен главе Роскомнадзора Андрею Липову.

”Учитывая потенциальную опасность данного челленджа, прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, рассмотреть возможность блокировки роликов, объединенных вышеуказанным хештегом в российском сегменте социальной сети”, — отмечает Меделевич в официальном письме.

Так, согласно данным Менделевича, препарат способен провоцировать ряд проблем со здоровьем, в числе которых аритмия, галлюцинации и судороги. Кроме того, употребление его в больших дозах может привести к последствиям, исправить которые можно лишь медицинским вмешательством.

Обновлено: в редакцию Ferra.ru обратилось российское представительство TikTok с официальным комментарием по ситуации:

Безопасность и благополучие наших пользователей - это приоритет TikTok. Как указано в наших Правилах сообщества, мы не допускаем контент, который поощряет и продвигает опасные челленджи, которые могут привести к травмам и ущербу здоровью. Контент, о котором идет речь - это нарушение наших правил сообщества, мы удаляем и будем удалять такой контент с нашей платформы. Мы также поощряем наших пользователей и организации сообщать нам о любом несоответствующем правилам контенте на нашей платформе с помощью функционала жалоб в приложении.
Пресс-служба TikTok