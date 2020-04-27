В России предложили бороться с коронавирусом лекарством от тромбов в сосудах

Так, по словам ответственного секретаря рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольги Дороховой, смерть от коронавирусной инфекции часто возникает вследствие развития ассоциированной пневмонии, которую можно считать острым респираторным дистресс-синдром. Для ОРДС характерно образование в легких и сосудах зараженного тромба.

В то же время лекарство "Тромбовазим" способен мягко ограничить развитие фибриновых пленок и тромбообразования в капиллярах. Эксперт отметила, что наибольшая эффективность данного препарата может быть достигнута при использовании на ранних стадиях в качестве профилактики легочных осложнений.