В России предложили делать асфальт из использованных пластиковых бутылок

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В России предложили делать асфальт из использованных пластиковых бутылокИнтересно, будет ли новый метод принят на вооружение?
РИА Новости рассказало о свежей инициативе специалистов Управления дорог и транспорта Липецкой области. Они разработали проект, который подразумевает перерабатывать пластмассу и улучшать с его помощью качество дорожного покрытия.
Если проект будет принят, то использовать вторичный пластик планируется в процессе укладки асфальта.
Для строительства асфальта специалисты предлагают задействовать смесь использованных пластмасс – измельченных и расплавленных пакетов, бутылок и упаковок для закусок. При этом возможны две разные концепции: частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанного пластика.
НТИ
У нового метода, как сообщается, есть немало преимуществ. Одно из них — снижение расходов на содержание дорог и утилизацию мусора. При этом не стоит также забывать и о более низкой стоимости дорожного покрытия без потери его прочности.