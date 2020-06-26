В России предложили делать из просроченных продуктов корм для животных

Выступил с инициативой председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов - его с его подачи проект был подан на рассмотрение правительства. К слову, стоит отметить, что самим магазинам нововведение вряд ли будет выгодно, так как для полноценной переработки им будет необходимо ввести в обиход новые дополнительные экспертизы.

При этом депутаты уже выступили с предложением, согласно которому все расходы на экспертизу, перевозку и хранение продуктов будут обязаны взять на себя сами переработчики. На данный момент идея уже поддержана Минпромторгом, даже несмотря на то, что ведомство не изучило законопроект.