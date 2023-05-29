В России предложили эффективный способ блокировки VPN и нежелательных сайтов

В России предложили эффективный способ блокировки VPN и нежелательных сайтовУ одной страны уже есть успешный опыт его применения
Член конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации, Артём Шейкин, высказал мнение о необходимости создания в России аналога «китайского файрвола».
Якобы, таким образом российские власти смогут успешно блокировать доступ к нежелательным сайтам и сделают невозможным обход подобных запретов, в том числе при помощи VPN-сервисов.
Шейкин отметил, что такой шаг становится необходимым в свете беспрецедентного давления, с которым Россия сталкивается со стороны западных стран и их враждебной политики.
Он подчеркнул, что такой аналог «китайского файрвола» будет полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая VPN-сервисы, если эти ресурсы продолжат игнорировать законодательство России.
В качестве примера политик привел Википедию, которая, по его словам, стала «информационным оружием» в руках западных стран. Он заявил, что на этом ресурсе намеренно искажаются исторические и политические факты, связанные с Россией.