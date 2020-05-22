В России предложили использовать лекарство из икры морских ежей в качестве терапии после COVID-19

Так, согласно информации, представленной заведующим лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН Григорием Воскобойниковым, лекарства, созданные из икры морских ежей и ряда иммуностимулирующих растений могут стать эффективной терапией для людей, восстанавливающихся от коронавируса нового типа. Кроме того, положительно сказаться на иммунитете после выздоровления могут также лекарства на основе ламинарий и эхинацеи и некоторых других компонентов.

По словам ученого, икра морского ежа способна стимулировать иммунитет, тогда как для ламинарии характерно выводить из организма тяжелые металлы, а также радионуклиды, которые могут фиксироваться после длительного лечения различными лекарствами.