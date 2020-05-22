Наука и технологии
Сегодня 11:55
В России предложили использовать лекарство из икры морских ежей в качестве терапии после COVID-19
Поскольку она обладает иммуностимулирующими свойствами
Издание РИА Новости опубликовало материал, благодаря которому стало известно, что в России предложили использовать лекарство из икры морских ежей в качестве терапии после COVID-19.
Так, согласно информации, представленной заведующим лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН Григорием Воскобойниковым, лекарства, созданные из икры морских ежей и ряда иммуностимулирующих растений могут стать эффективной терапией для людей, восстанавливающихся от коронавируса нового типа. Кроме того, положительно сказаться на иммунитете после выздоровления могут также лекарства на основе ламинарий и эхинацеи и некоторых других компонентов.
По словам ученого, икра морского ежа способна стимулировать иммунитет, тогда как для ламинарии характерно выводить из организма тяжелые металлы, а также радионуклиды, которые могут фиксироваться после длительного лечения различными лекарствами.