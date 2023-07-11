В России предложили использовать редкое растение для создания препаратов с йодом

В лабораториях Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), на Северо-Кавказе был разработан новый препарат на основе лекарственного растения лапчатка белого сорта Снежка, который помогает заполнить дефицит йода в организме. Уникальное свойство лапчатки заключается в её химическом составе, где корневище содержит легкоусваиваемый йод. Это делает лапчатку ценным сырьём для производства лекарственных препаратов.

Доклинические исследования, проведённые в ВИЛАР, показали, что применение препаратов на основе лапчатки белого сорта Снежка даёт положительные результаты. Они способствуют восстановлению функции щитовидной железы и возвращению организма в норму. Российский производитель натуральных препаратов для здоровья, компания «Витаукт», уже заинтересовался этой новинкой и планирует увеличить площадь своей плантации, чтобы производить препараты из лапчатки. Это означает, что аптеки скоро смогут предложить новые лекарственные средства, созданные на основе природных компонентов.

Лапчатка белого сорта Снежка является краснокнижным видом в некоторых регионах России и редко встречается в лесах и на лугах. Её естественные запасы стремительно сокращаются из-за неконтролируемой заготовки населением. Однако, с помощью культивирования можно решить проблему сохранения этого ценного лекарственного растения. ВИЛАР уже получил разрешение на культивацию лапчатки, что открывает новые перспективы для сохранения и использования этого растения.

Учёные при создании нового сорта лапчатки обратили внимание на его устойчивость к болезням и вредителям, таким как ржавчина и паутинный клещ. Снежка также проявляет устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды и может выдержать засуху и холод. В связи с этим, этот новый сорт лапчатки привлекает внимание ландшафтных дизайнеров и может использоваться для украшения альпийских горок и других мест.