В России предложили использовать шелуху семечек для очистки воды

Исследователи из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), создали новую технологию для получения активного угля из сельскохозяйственных отходов, таких как шелуха, риса, гречихи, лузга подсолнечника и стебли лаванды. Этот уникальный сорбент обладает магнитными свойствами и отлично очищает воду. На российском рынке нет аналогов подобного продукта.

Для очистки воды в промышленности требуются эффективные и доступные методы. Обычно используется активный уголь, который поглощает вредные вещества. Однако основным сырьём для производства активного угля является древесина, что дорого и ценно. Чтобы найти более доступную альтернативу, исследователи предложили использовать сельскохозяйственные отходы.

Процесс получения активного угля включает несколько этапов. Сначала отходы растительного сырья сжигают в специальных печах. Затем полученный уголь измельчается. Для достижения минимального размера частиц добавляются специальные вещества. Последний этап заключается в придании углю магнитных свойств с помощью растворов солей железа.

Таким образом, полученный активный уголь обладает лучшими характеристиками по сравнению с аналогами. Он имеет низкую стоимость и легко отделяется от воды с помощью магнита. Рыночная цена этого биоугля будет значительно ниже по сравнению с имеющимися аналогами — от 8 до 48%. Эта разработка учёных не имеет прямых конкурентов на рынке.