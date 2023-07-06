В России предложили кормить кур жмыхами горчицы и лаванды

Исследователи из Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили использовать отходы переработки эфиромасличных растений как полезную добавку к животноводческим кормам для птиц. Работа ученых опубликована в журнале Agriculture.

Пребиотики — вещества, способствующие росту полезных бактерий в кишечнике. Их присутствие обеспечивает высокий иммунитет и стрессоустойчивость. Однако сейчас они редко используются в животноводстве — найти источник экономически эффективного их получения трудно.

Изучив растительные отходы различных сельхозпроизводств на юге России, ученым удалось обнаружить в итоге сразу три культуры, жмыхи которых имеют высокие пребиотические свойства, рассказал один из исследователей, декан агропромышленного факультета ДГТУ Дмитрий Рудой.

Отходы переработки горчицы, рыжика и лаванды усиливают кислотообразующие свойства молочнокислых бактерий. Большая кислотность среды кишечника приводит к уменьшению количества энтерококков, кишечной палочки и лактозоположительных бактерий, избыток которых опасен для курицы.

По словам Рудого, прямая экономическая выгода от использования хотя бы четырех тонн жмыха в комбикормах составит почти миллиард рублей в год. На горчицу, рыжик и лаванду приходится от 30% до 40% отходов переработки всех эфиромасличных культур в России, общий объем которых составляет около 38 тысяч тонн в год. При этом большая часть жмыха сегодня просто утилизируется, подчеркнул ученый.