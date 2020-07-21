В России предложили нагревать облака для вызова дождей

Так, по мнению ученых, им достаточно создать тепловую струю, которая была бы способна оказывать воздействие непосредственно на сами облака. Правда, у данного метода есть небольшой недостаток: для того, чтобы процесс прошел успешно, струе необходимо достигнуть нижней границы облака, то высоты около 3−4 километров от поверхности земли. При этом также важно соблюдать температурный режим водного напора - он должен отличаться от температуру окружающей среды на 10−20 градусов.

Несмотря на все возможные проблемы, ученые уже заявили о том, что первые испытания экспериментальной установки прошли на полигоне в Буденновске. В дальнейшем специалисты намерены доработать новую методику.