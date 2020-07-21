Наука и технологии
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В России предложили нагревать облака для вызова дождей
Для успешного выполнения задуманного, у методики имеется ряд условий
Как стало известно, ученые из Северо-Кавказского федерального университета предложили нагревать облака для того, чтобы вызывать таких образом дождь в особо засушливых регионах России.
Так, по мнению ученых, им достаточно создать тепловую струю, которая была бы способна оказывать воздействие непосредственно на сами облака. Правда, у данного метода есть небольшой недостаток: для того, чтобы процесс прошел успешно, струе необходимо достигнуть нижней границы облака, то высоты около 3−4 километров от поверхности земли. При этом также важно соблюдать температурный режим водного напора - он должен отличаться от температуру окружающей среды на 10−20 градусов.
Несмотря на все возможные проблемы, ученые уже заявили о том, что первые испытания экспериментальной установки прошли на полигоне в Буденновске. В дальнейшем специалисты намерены доработать новую методику.