В России предложили новый критерий отбора в космонавты

Метод облучения образцов крови планируют внедрить для отбора космонавтов, устойчивых к радиации, в рамках лунной программы. Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем РАН объяснил, что образцы крови делят и облучают разными дозами. Затем строится зависимость «доза-эффект», показывающая, насколько каждый кандидат чувствителен к радиации. Этот подход позволит эффективнее преодолевать радиационные барьеры в дальних космических полётах.

Исследования показали, что разные люди по-разному реагируют на радиацию. Для проверки радиорезистентности проводились эксперименты на животных. Учёные выяснили, что устойчивость к радиации не зависит от внешних признаков, но около 20% особей имеют повышенную чувствительность. Для отбора космонавтов это знание важно, ведь уровень радиации на орбитальной станции значительно выше, чем на Земле.

Кроме того, анализы крови до и после полёта показывают, как меняется уровень хромосомных аберраций, являющихся маркером онкологических заболеваний. После полётов этот уровень обычно повышается. Специалисты ИМБП предложили использовать его как биологический дозиметр, чтобы оценивать дозу радиации, полученную космонавтами. Но оказалось, что на аберрации влияют и другие факторы, такие как стресс и перенапряжение. Поэтому исследования продолжаются в рамках планов Роскосмоса по полётам на орбиты с высоким уровнем радиации и на Луну.