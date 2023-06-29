В России предложили очищать водоемы с помощью отходов ТЭЦ

Исследователи из Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) изобрели способ ликвидации нефтяных загрязнений водоемов с помощью сорбента из шлама химводоочистки — отхода деятельности тепловых электростанций.

Он образуется на стадии предварительной очистки природной воды и практически весь — за исключением 2% — выбрасывается в шламонакопители. Чтобы увеличить «впитываемость», у шлама повысили гидрофобность — способность отторгать воду. Для этого использовали также побочный продукт — отход химических предприятий, который образуется при разрушении каучуков.

Получившийся гидрофобный карбонатный шлам очищает водную поверхность от нефтяных разливов с эффективностью 95-98%, рассказала руководительница проекта Лариса Николаева. Собранный с помощью сорбента материал можно использовать в качестве вторичного энергоресурса, отмечает исследователь.

Тестирование нового материала на ракообразных и рыбах гуппи показало, что очищенная им вода не токсична. Также ученые провели эксперимент по удалению нефтяного загрязнения на пруду-отстойнике Марийского целлюлозно-бумажного комбината. Эффективность составила более 99%, подчеркивают исследователи.