В России предложили очищать воду энергией солнца

Специалисты из Томского политехнического университета разработали новую технологию, которая использует солнечный свет для ускорения химических реакций. Основой этой технологии являются наноленты, изготовленные из диселенида вольфрама, и они считаются очень эффективными для этой цели.

Создание нанолент из диселенида вольфрама представляло собой сложную задачу, но учёные из Томского политеха в сотрудничестве с исследователями из Австрии и Японии разработали метод, который делает этот процесс более простым и улучшает характеристики материала. Они использовали лазер, чтобы наносить частицы серебра на концы нанолент.

Эти новые наноленты обладают высокой активностью в реакциях под воздействием солнечного света и могут достичь практически 100% эффективности. В будущем такая технология может использоваться для производства энергии, очистки воды и синтеза химических соединений.