В России предложили ограничить работу иностранных сервисов бронирования наподобие Booking.com и Airbnb

Опубликовано 10 июня 2025, 21:361 мин.
В России предложили ограничить работу иностранных сервисов бронирования наподобие Booking.com и AirbnbРучное управление, значит...
Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) предложила запретить возвращение в Россию международных сервисов бронирования, таких как Booking.com и Airbnb.
Инициативу озвучил глава АТАГ Александр Брагин на парламентских слушаниях в рамках форума «Путешествуй!». По его словам, глобальные компании обладают «неограниченными ресурсами и сетевым эффектом», что в случае возвращения может привести к новой монополизации рынка и рискам утечки персональных данных пользователей за рубеж.
В качестве меры предлагается нормативное ограничение их деятельности.
Брагин добавил, что дочерние структуры некоторых сервисов остаются зарегистрированными в РФ, что может позволить им быстро возобновить работу. Он призвал ускорить разработку законодательных поправок, чтобы сохранить позиции российских платформ, которые заняли до 80% рынка после ухода иностранных игроков.