В России предложили ограничить сумму наличных, которые граждане могут хранить без отчёта перед налоговой

В России предложили ограничить сумму наличных, которые граждане могут хранить без отчёта перед налоговойЕсли такие деньги хранятся дома, ими может заинтересоваться налоговая
Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман предложил ограничить хранение дома гражданами более одного миллиона рублей наличными. Уточняется, что речь идёт и о рублях, и об иностранной валюте в эквиваленте.
Если сумма в пределах 1 млн рублей, отчитываться в налоговые органы о происхождении этих денег не нужно. Но если более миллиона, необходим отчёт в течение недели после их появления на руках у гражданина.
В пояснительной записке Анатолий Вассерман объяснил, что граждане вряд ли хранят такие суммы дома «под матрасом», поэтому нахождение таких наличных дома говорит о том, что эти деньги являются «следствием деятельности в теневом или даже в «чёрном» секторе экономики». Нарушителю грозит штраф до 2 млн рублей.
Инициатор таких мер также предложил создать онлайн-форму для подачи соответствующего заявления. Форму и необходимые декларативные документы должна утвердить ФНС.
Когда будет рассмотрен законопроект Анатолия Вассермана, не уточняется. Но в случае принятия документа, в УК России будут добавлена статья о неправомерном обороте наличных платежей.