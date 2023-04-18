В России предложили ограничить сумму наличных, которые граждане могут хранить без отчёта перед налоговой

Если сумма в пределах 1 млн рублей, отчитываться в налоговые органы о происхождении этих денег не нужно. Но если более миллиона, необходим отчёт в течение недели после их появления на руках у гражданина.

В пояснительной записке Анатолий Вассерман объяснил, что граждане вряд ли хранят такие суммы дома «под матрасом», поэтому нахождение таких наличных дома говорит о том, что эти деньги являются «следствием деятельности в теневом или даже в «чёрном» секторе экономики». Нарушителю грозит штраф до 2 млн рублей.

Инициатор таких мер также предложил создать онлайн-форму для подачи соответствующего заявления. Форму и необходимые декларативные документы должна утвердить ФНС.

Когда будет рассмотрен законопроект Анатолия Вассермана, не уточняется. Но в случае принятия документа, в УК России будут добавлена статья о неправомерном обороте наличных платежей.