В России предложили определять степень тяжести шизофрении детектором лжи

Инициатива поступила от ученых Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”, а также специалистов психиатрической клинической больницы им. Н.А. Алексеева. Они поделились, что такие функции вегетативной системы, как дыхание, сердцебиение, а также степень увлажнения кончиков пальцев могут свидетельствовать об уровне тяжести шизофрении. Так, для этого можно эксплуатировать полиграф, а также тест со скрываемым именем. Известно, что для подтверждения данной теории ученые провели исследование, в котором приняли участие порядка 14 пациентов в возрасте 30 лет и с психотическими эпизодами. Выяснилось, что естественные проявления пациентов с тяжелой формой шизофрении при реагировании на собственные имена имеют кардинальные различия, что в свою очередь, связано со степенью выраженности негативной симптоматики.

”С использованием данного метода мы выделили группу из семи больных с тяжелой формой заболевания, у которых наблюдалось значительное снижение или полное исчезновение физиологических реакций в ответ на собственное имя. Во вторую группу, также из семи человек, вошли пациенты с легкой формой заболевания. У них хоть и отмечалось снижение реагирования на свое имя по сравнению со здоровыми людьми, но реакция всё равно была ярко выражена”, — рассказал Юрий Холодный, начальник лаборатории прикладной и экспериментальной психофизиологии НИЦ “Курчатовский институт”.