В России предложили остановить продажи электронных сигарет

Известно, что нововведение обсуждалось буквально несколько дней назад в Госдуме в рамках финального перед вторым чтением заседания, направленного на обсуждение вопросов внесения изменений в антитабачный закон. Сенатор отметил, что переходный период может занять порядка двух лет.

Рязанский считает, что некурительные продукты, содержащие никотин, должны быть и вовсе запрещены. Так, он отметил, что пастилки, пэки и снюсы должны проходить обязательную регистрацию в качестве медицинских изделий, поскольку преподносятся продавцами как способ избавиться от курения.

Инициативу повторно обсудят через два дня, тогда как второе чтение законопроекта запланировано за 3 марта текущего года. По мнению участников рынка, двух лет для разработки техрегламента недостаточно.