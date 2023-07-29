В России предложили отменить анонимность в сети

Против России ведётся настоящая информационная война, и поэтому анонимность в интернете становится неприемлемой. Такую точку зрения выразил Александр Малькевич, занимающий высокую должность в Общественной палате России.

Малькевич считает, что уже давно пора сделать шаг к борьбе с анонимностью в сети, так как анонимы могут распространять клевету и наносить ущерб. Он подчеркнул, что необходима обязательная авторизация пользователей хотя бы через мобильные телефоны, и это не должно быть воспринято как нарушение свободы слова.

Анонимные пользователи, согласно зампреду, становятся основными источниками сетевой травли, и Россия находится на первом месте по этому показателю. Поэтому предложение об авторизации в интернете стоит рассматривать серьёзно, чтобы противостоять информационным угрозам.