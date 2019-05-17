В России предложили отменить НДС для интернет-магазинов

Федеральная антимонопольная служба России предложила подумать над идеей отмены НДС для российских онлайн-магазинов. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с темой обсуждения.

Предложение внесла начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в рамках совещания, посвященного выравниванию конкуренции в сфере интернет-торговли.

Цель задумки — поддержать отечественные онлайн-магазины, устранив конкурентное преимущество иностранных продавцов. По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова отмена НДС для российских онлайн-ретейлеров положительно скажется на отрасли.

Он заявил: «Как только это произойдет, объем российского рынка сразу же увеличится в разы, а этот рост, в свою очередь, приведет к совершенствованию логистики и более быстрой доставке товаров до конечного пользователя».

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сначала поддержал предложение Заевой, но затем отметил, что сделано это было «сгоряча» и предложение расценил как вредное для экономики в целом.

На своей страничке Facebook Иванов отметил: «Супротивники, конечно, от нее быстро откажутся, потому что на нулевой НДС к нам рванут всякие там амазоны и супротивническим лабазам настанет конец. А мы откажемся потому, что этот путь неестественный и для экономики в целом — вредный».

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать новая ставка НДС — 20% вместо прошлых 18%.