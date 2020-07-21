В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону

На сегодняшний день Минэкономики уже разработало соответствующий законопроект. Также в министерстве отметили, что права граждан на защиту персональных данных мешают развитию в России цифровых достижений, в числе которых и развитие системы искусственного интеллекта. Авторы также назвали цели данной инициативы. Так, к примеру, предложение отменить право на врачебную тайну обусловлено развитием проекта “Национальной базы медицинских знаний”, а также фонда “Иннопрактика”, в рамках которых для решения о постановке диагноза, анализе состояния пациентов, а также определения терапии эксплуатируется искусственный интеллект.

В то же время, отменить тайну переписки и разговоров по телефону предложили в ассоциации больших данных, которые таким образом смогут формировать банковские, абонентские и другие данные, что позволит давать определенный советы предпринимателям, связанные с сферой деятельности, местом работы и прочим. Отмечается, что законопроект, подразумевающий отмену тайны переписки и разговоров по телефону на данный момент находится на этапе согласования, в ближайшем будущем он может быть одобрен Госдумой.