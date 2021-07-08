В России предложили отправить вертолет на Венеру

Об этом, ссылаясь на доклад сотрудников Московского авиационного института, сообщило РИА Новости. Отмечается, что целью данной инициативы стоит проведение научно-исследовательской миссии. По задумке беспилотный аппарат будет выполнен в форме сферы диаметром 70 см, а сделан будет из титана. Оболочка вертолета будет оснащена экранно-вакуумной теплоизоляцией. Также летательный аппарат предлагается оборудовать двумя винтами диаметром один метр, парашютной системой торможения, четырьмя ножками опоры, а также буровой установкой, которая позволит собрать грунт для исследования.

Для защиты научной аппаратуры предложили покрыть ее десятисантиметровым слоем аэрогеля с добавлением оксида титана. Исследовательская миссия позволит узнать о поверхности Венеры новые данные, в том числе и изучить кальдеры ее вулканов.