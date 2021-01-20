В России предложили ознакомить чиновников с мемами, молодежным сленгом и TikTok

Об этом сообщило издание RT, ссылаясь на копию письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Так, инициатива предполагает знакомство российских чиновников в сфере образования, в числе которых специалисты Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных ведомств с геймификацией, базовыми навыками ведения соцсетей на примере сервиса TikTok, молодежным сленгом и прочим. Все эти знания планируется давать в виде ежегодных курсов «Тренды цифровой молодежной среды».

По мнению авторов инициативы, осведомленность о современной повестке положительно скажется на образовании. Помимо прочего была предложена идея ввести итоговый диктант на знание интересов молодых людей сотрудниками ведомств.