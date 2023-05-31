В России предложили по-новому оценивать «космический» сплав

Исследователи из Омского государственного технического университета разработали новый способ оценки выносливости конструкций из АМг6 — популярного авиационно-космического сплава. Работа ученых опубликована в «Омском научном вестнике».

АМг6 — алюминиево-магниевый деформируемый сплав. Он пластичен и устойчив к коррозии, что позволяет широко его использовать в авиакосмической промышленности — к примеру, из него изготовлены корпусы модулей МКС и топливные баки ракет. Однако из-за перепада температур он может разрушаться.

Методика российских ученых использует математическую модель, позволяющую прогнозировать выносливость сплава при длительных воздействиях. В частности, модель определяет нагрузку на конструкцию орбитального объекта в большом диапазоне отрицательных и положительных температур до момента появления трещин и его разгерметизации.

В то время, как существующие способы оценки выносливости предполагают многолетние эксперименты в условиях, максимально приближенных к реальным, новая разработка позволяет всего за несколько дней проводить оценку изделий, рассчитанных на многолетнее использование. Применять методику можно и для других сплавов и металлов, отмечают ученые.