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В России предложили покрывать дороги самозалечивающимся материалом из отходов

Для улучшения качества дорог
Ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова предложили покрывать дороги самозалечивающимся материалом из отходов. Это, по мнению специалистов, позволит не только улучшить качество дорог, но и снизит вредные выбросы, которые характерны для производства полимеров.

Российские ученые разработали битумно-полимерную композицию из мусора, предназначенную для строительства дорог. Ее преимуществами стали высокие адгезионные и упруго-прочностные характеристики и устойчивость к различным погодным условиям.

”Нам удалось определить оптимальное соотношение различных компонентов в битумном вяжущем наполнителе для того, чтобы обеспечить эффективное поглощение СВЧ электромагнитного излучения и создание самозалечивающихся асфальтобетонных дорожных покрытий”, – поделился ведущий Анатолий Ольхов, научный сотрудник лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологии" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Помимо вышеназванных преимуществ, благодаря новому материалу можно уменьшить экологическую напряженность, которая фиксируется вокруг трудно перерабатываемого мусора для которого присущ долгий период естественного разложения.