В России предложили покрывать дороги самозалечивающимся материалом из отходов

Российские ученые разработали битумно-полимерную композицию из мусора, предназначенную для строительства дорог. Ее преимуществами стали высокие адгезионные и упруго-прочностные характеристики и устойчивость к различным погодным условиям.

”Нам удалось определить оптимальное соотношение различных компонентов в битумном вяжущем наполнителе для того, чтобы обеспечить эффективное поглощение СВЧ электромагнитного излучения и создание самозалечивающихся асфальтобетонных дорожных покрытий”, – поделился ведущий Анатолий Ольхов, научный сотрудник лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологии" РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Помимо вышеназванных преимуществ, благодаря новому материалу можно уменьшить экологическую напряженность, которая фиксируется вокруг трудно перерабатываемого мусора для которого присущ долгий период естественного разложения.