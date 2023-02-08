В России предложили продавать алкоголь через Интернет по QR-кодам

Для проверки возраста покупателей организация предложила использовать двухфакторную идентификацию. Так, сначала будет необходимо пройти подтверждение совершеннолетия через портал Госуслуги, и только затем получить QR-код для предоставления курьеру при доставке.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в России действует запрет на дистанционную продажу алкогольной продукции. По данным Минфина, оценочная стоимость продаж алкоголя через Интернет составляет от 2 до 3 млрд рублей в год.

При этом многие эксперты полагают, что реальная цифра куда выше, поскольку рынок продолжает расти благодаря потребительскому спросу.

Крупные онлайн-площадки, такие как Ozon и СберМаркет, выразили свою поддержку инициативе, заявив, что бизнес имеет все необходимые функции и IT-технологии для обеспечения прозрачности продаж алкоголя в Интернете.